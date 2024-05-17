В ходе ударов Армии обороны Израиля по Газе погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило палестинское агентство WAFA.
По его данным, четыре человека погибли, несколько ранены в результате удара по школе в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора. В лагере находились перемещенные лица.
Еще один человек погиб, двое получили ранения в результате обстрела города Рафах на юге Газы. Также сообщается о пострадавших во время удара по лагерю беженцев Джабалия на севере анклава.