В ходе ударов Армии обороны Израиля по Газе погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа.

По меньшей мере пять человек погибли в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, четыре человека погибли, несколько ранены в результате удара по школе в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора. В лагере находились перемещенные лица.

Еще один человек погиб, двое получили ранения в результате обстрела города Рафах на юге Газы. Также сообщается о пострадавших во время удара по лагерю беженцев Джабалия на севере анклава.