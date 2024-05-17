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Неопознанные дроны незаметно засняли крупнейший корабль ВМС Японии и авианосец США

Неопознанные дроны незаметно засняли крупнейший корабль ВМС Японии и авианосец США Дроны неизвестной принадлежности незаметно для охраны в деталях засняли на видео японский вертолетоносец "Идзумо", атомный авианосец США Ronald Reagan и другие боевые корабли, находившиеся на базе ВМС Йокосука к югу от Токио.
Другие страны
17 мая 2024 г. 09:10
Неопознанные дроны незаметно засняли крупнейший корабль ВМС Японии и авианосец США

Дроны неизвестной принадлежности незаметно для охраны в деталях засняли на видео японский вертолетоносец "Идзумо", атомный авианосец США Ronald Reagan и другие боевые корабли, находившиеся на базе ВМС Йокосука к югу от Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nikkei.

Министерство обороны Японии, по сведениям издания, проанализировало изображения и практически удостоверилось в их подлинности. Особую озабоченность, отмечает Nikkei, вызвало то, что оснащенный камерой беспилотник беспрепятственно пролетел прямо над палубой вертолетоносца "Идзумо", что потенциально создавало прямую угрозу его безопасности.

В Японии с 2016 года введен запрет на полеты дронов над важными объектами, включая военные базы. Вокруг них установлены запретные зоны радиусом 300 м. Однако инциденты с беспилотниками указали на трудности в практическом выполнении таких запретов, учитывая малые размеры и высокие скорости дронов, которые не всегда удается засекать радарами. В то же время военные власти, по сведениям издания, избегают включать на постоянной основе средства радиоэлектронной борьбы, поскольку это может создать помехи для связи в прилегающих городских районах.

Однотипные вертолетоносцы "Идзумо" и "Кага" - крупнейшие корабли ВМС Японии, их водоизмещение - 19,5 тыс. тонн, длина - 248 м. Сейчас они способны нести по 14 вертолетов, доставлять к месту проведения операций по 470 военнослужащих. Сейчас эти корабли переоборудуют в легкие авианосцы, после модернизации они смогут принимать по 10 боевых самолетов F-35B.

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Версия на английском языке Unidentified drones film biggest ship of Japanese Navy, US aircraft carrier

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