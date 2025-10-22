Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Во Франции ограбили еще один музей

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 12:47
    Во Франции ограбили еще один музей

    Неизвестные ограбили "Дом просвещения Дени Дидро", музей имени французского писателя и философа в городе Лангра департамента Верхняя Марна.

    Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

    Отмечается, что это произошло спустя всего несколько часов после кражи Музея Лувра.

    Украдена коллекция золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век.

    Предположительно, воры проникли в музей в ночь с 19 на 20 октября. Входная дверь была взломана, а витрина разбита.

    Франция ограбление музей
    Fransada daha bir muzey qarət edilib

    Последние новости

    13:15

    Министр: За 8 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Эстонией составил $25 млн

    Внешняя политика
    13:10

    Байрамов: Азербайджан видит позитивные результаты Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    13:08

    Рябков: РФ продолжает подготовку к возможному саммиту Путина и Трампа

    В регионе
    13:08

    Эстония поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    13:07

    Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического курултая

    Внутренняя политика
    13:07

    Азер Байрамов: За 20 лет сводный бюджет страны вырос более чем в 17 раз

    Финансы
    13:05

    Азербайджан присоединился к уставу Еврокомиссии по борьбе с ящуром

    Внешняя политика
    13:04

    Парламент Армении принял в I чтении закон, позволяющий закрыть религиозный телеканал

    В регионе
    13:02

    Азербайджан и Эстония проведут политконсультации в следующем году

    Внешняя политика
    Лента новостей