Во Франции ограбили еще один музей

Неизвестные ограбили "Дом просвещения Дени Дидро", музей имени французского писателя и философа в городе Лангра департамента Верхняя Марна.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что это произошло спустя всего несколько часов после кражи Музея Лувра.

Украдена коллекция золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век.

Предположительно, воры проникли в музей в ночь с 19 на 20 октября. Входная дверь была взломана, а витрина разбита.