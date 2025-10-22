Во Франции ограбили еще один музей
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 12:47
Неизвестные ограбили "Дом просвещения Дени Дидро", музей имени французского писателя и философа в городе Лангра департамента Верхняя Марна.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.
Отмечается, что это произошло спустя всего несколько часов после кражи Музея Лувра.
Украдена коллекция золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век.
Предположительно, воры проникли в музей в ночь с 19 на 20 октября. Входная дверь была взломана, а витрина разбита.
