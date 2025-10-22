İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Fransada daha bir muzey qarət edilib

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 12:55
    Fransada daha bir muzey qarət edilib

    Naməlum şəxslər Fransanın Lanqr şəhərində "Deni Didro Maarif Evi"ni qarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mətbuatı məlumat yayıb.

    Bu hadisə Luvr Muzeyində baş vermiş oğurluqdan cəmi bir neçə saat sonra baş verib.

    XVIII-XIX əsrlərdə zərb edilmiş qızıl və gümüş sikkə kolleksiyası oğurlanıb.

    Oğruların muzeyə oktyabrın 19-dan 20-nə keçən gecə girdiyi ehtimal olunur.

