Во Франции несогласные с пенсионной реформой продолжают протесты

После рекордных протестных выступлений во Франции 7 марта против пенсионной реформы, собравших по официальным данным 1,28 млн манифестантов, продолжается забастовочное движение в разных секторах.

После рекордных протестных выступлений во Франции 7 марта против пенсионной реформы, собравших по официальным данным 1,28 млн манифестантов, продолжается забастовочное движение в разных секторах.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В то время как в ночь на четверг верхняя палата парламента - сенат - одобрила статью 7 закона, касающуюся увеличения пенсионного возраста до 64 лет, французские СМИ сообщают о блокаде профсоюзными активистами поставок горючего с нефтеперерабатывающих заводов и о нарушениях графиков движения транспорта.

Газета Le Figaro указывает на ряд организуемых в четверг протестных акций против пенсионной реформы и, в частности, ссылается на заявление крупнейшего профсоюзного объединения - Всеобщей конфедерации труда (CGT) о проведении "дня энергетической трезвости".

Кроме того, пишет издание, это также и "день молодежи", так как старшеклассники и студенты во второй половине дня проводят демонстрацию в Париже. Остановлена работа ряда учебных заведений, блокированы лицеи в Париже, Гренобле, Ренне, Бордо и Марселе.

Забастовки нарушили работу транспорта. Как предупредил накануне министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон, транспортные проблемы продлятся до пятницы. Протестные акции особенно затронули работу парижского метро и ряда линий пригородных поездов столичного региона.

Продолжают работу только 30% поездов скоростных линий. Ощутимо сократилась интенсивность движения региональных поездов. В авиационном секторе в четверг и пятницу сокращено 20% рейсов из аэропорта Париж - Шарль-де-Голль и 30% - из аэропортов Орли, Бове, Ниццы, Бордо, Лиона, Лилля, Тулузы, Марселя, Монпелье и Нанта.

Профсоюзы объявили, что следующими днями массового протеста во Франции станут 11 и 15 марта. Тем временем ряд секторов для оказания давления на правительство проводит "возобновляемые забастовки".

Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила 10 января разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 лет по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года.