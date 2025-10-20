Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Во Франции назвали две основные версии ограбления Лувра

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 01:50
    Во Франции назвали две основные версии ограбления Лувра

    Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии ограбления музея Лувр.

    Как передает Report со ссылкой на газету Le Figaro, об этом заявила прокурор французской столицы Лор Бекко.

    "Организованная преступность могла преследовать две цели: либо они совершили ограбление по заказу, либо для отмывания денег", - сказала она.

    По словам Бекко, версия о возможном иностранном следе в ограблении "не является приоритетной".

    Напомним, что утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении - жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленники управились за несколько минут, организован их розыск.

