Во Франции начали расследование из-за искажения алгоритмов соцсети X

Власти Франции начали расследование в отношении соцсети X в связи c возможными манипуляциями алгоритмом и мошенническим извлечением данных.

Власти Франции начали расследование в отношении соцсети X в связи c возможными манипуляциями алгоритмом и мошенническим извлечением данных.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится на официальной странице площадки.

"X категорически отрицает эти обвинения", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что расследование было инициировано французским политиком Эриком Боторелем. Подобные действия, по мнению представителей компании, угрожают правам пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова.