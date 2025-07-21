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Во Франции начали расследование из-за искажения алгоритмов соцсети X

Во Франции начали расследование из-за искажения алгоритмов соцсети X Власти Франции начали расследование в отношении соцсети X в связи c возможными манипуляциями алгоритмом и мошенническим извлечением данных.
Другие страны
21 июля 2025 г. 13:48
Во Франции начали расследование из-за искажения алгоритмов соцсети X

Власти Франции начали расследование в отношении соцсети X в связи c возможными манипуляциями алгоритмом и мошенническим извлечением данных.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится на официальной странице площадки.

"X категорически отрицает эти обвинения", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что расследование было инициировано французским политиком Эриком Боторелем. Подобные действия, по мнению представителей компании, угрожают правам пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова.

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Версия на английском языке France launches investigation into algorithm manipulation on X

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