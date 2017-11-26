Во Франции машина с мигрантами наехала на жандармов, те открыли огонь

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Автомобиль с мигрантами совершил наезд на жандармов в северофранцузском городе Кале.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в результате пострадали шесть человек.

Так, ранения получили пять мигрантов, трое были госпитализированы, один из них был доставлен в больницу на вертолете. Также повреждение полуичл сотрудник полиции.По данным канала, когда патруль попытался осуществить досмотр машины, водитель наехал на сотрудника жандармерии.Сообщается, что в автомобиле находились девять мигрантов: шесть иракцев и три афганца. Все они предположительно собирались нелегально пересечь границу.

В портовом городе Кале ранее находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию.