Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Во Франции из-за торнадо один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 23:48
    Во Франции из-за торнадо один человек погиб, четверо пострадали

    Один человек погиб и четверо пострадали из-за активности торнадо во французском департаменте Валь-д'Уаз к северу от Парижа.

    Как передает Report, об этом пишет издание Figaro.

    "Несколько городов в Валь-д'Уазе пострадали от мощного торнадо в понедельник вечером... Порывы ветра и торнадо нанесли значительный материальный ущерб, включая обрушение трех кранов... В результате этих событий в коммуне Эрмон погиб один человек и четверо получили тяжелые травмы", - говорится в статье.

    Уточняется, что экстремальный ветер вырывал из земли деревья и срывал с домов крыши, а также обрушил три строительных крана.

    В данный момент на месте происшествия работают спасательные службы - 80 пожарных, 50 полицейских и 20 сотрудников скорой медицинской помощи.

    Франция торнадо
    Fransada tornado nəticəsində 1 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    00:24

    В Польше микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники

    Другие страны
    00:00

    Минуло пять лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации

    Карабах
    23:48

    Во Франции из-за торнадо один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    23:29

    Сийярто: Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против РФ

    Другие страны
    23:13

    Трамп: Лидеры ХАМАС не санкционировали нарушение перемирия в Газе

    Другие страны
    22:53

    Мака Бочоришвили: Угрозы ЕС об отмене безвизового режима с Грузией безосновательны

    В регионе
    22:35

    В Баку арестован водитель за неэтичное поведение по отношению к несовершеннолетнему ребенку

    Происшествия
    22:23

    Ялчын Рафиев принял участие в совещании ЕС высокого уровня

    Внешняя политика
    22:20

    США и Австралия инвестируют $3 млрд в добычу критически важных минералов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей