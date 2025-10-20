Во Франции из-за торнадо один человек погиб, четверо пострадали

Один человек погиб и четверо пострадали из-за активности торнадо во французском департаменте Валь-д'Уаз к северу от Парижа.

Как передает Report, об этом пишет издание Figaro.

"Несколько городов в Валь-д'Уазе пострадали от мощного торнадо в понедельник вечером... Порывы ветра и торнадо нанесли значительный материальный ущерб, включая обрушение трех кранов... В результате этих событий в коммуне Эрмон погиб один человек и четверо получили тяжелые травмы", - говорится в статье.

Уточняется, что экстремальный ветер вырывал из земли деревья и срывал с домов крыши, а также обрушил три строительных крана.

В данный момент на месте происшествия работают спасательные службы - 80 пожарных, 50 полицейских и 20 сотрудников скорой медицинской помощи.