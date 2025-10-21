İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Fransada tornado nəticəsində 1 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 00:27
    Fransada tornado nəticəsində 1 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Fransanın paytaxtı Parisin şimalında, Val-d Uaz departamentində tornado nəticəsində 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fiqaro" qəzeti məlumat yayıb.

    "Bazar ertəsi axşam Val-d Uazın bir neçə şəhəri tornadodan zərər çəkib. Güclü külək və tornado xeyli maddi ziyan vurub. Bu hadisələr nəticəsində Ermon kommunasında bir nəfər ölüb, dörd nəfər ağır yaralanıb", - xəbərdə deyilir.

    Qeyd edilir ki, güclü külək ağacları kökündən qoparıb, evlərin damlarını uçurub, həmçinin üç tikinti kranını aşıb.

    Hazırda hadisə yerində xilasedicilər işləyir - 80 yanğınsöndürən, 50 polis əməkdaşı, 20 təcili tibbi yardım işçisi.

    Во Франции из-за торнадо один человек погиб, четверо пострадали

