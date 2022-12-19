Во Франции из-за технических работ задерживают перезапуск двух реакторов АЭС

Французской энергогенерирующей компании Electricite de France SA (EDF) пришлось перенести сроки перезапуска двух реакторов АЭС из-за затянувшегося технического обслуживания.

Французской энергогенерирующей компании Electricite de France SA (EDF) пришлось перенести сроки перезапуска двух реакторов АЭС из-за затянувшегося технического обслуживания.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg .

"Electricite de France SA продлила на четыре месяца приостановку работы двух реакторов на техобслуживание и предупредила, что в 2023 году может вести длительный профилактический ремонт еще на семи реакторах", - отмечает агентство.

"Французский парк ядерных реакторов - самый большой в мире - в этом году столкнулся с продолжительными отключениями, что еще больше усилило зависимость Европы от газа в период рекордных цен на него", - поясняет Bloomberg.

В частности, сроки перезапуска 2-го энергоблока на АЭС "Пенли" сдвинули с 29 января на 11 июня, а первого энергоблока на АЭС "Гольфеш" - с 18 февраля на 11 июня.

Кроме того, ранее приостановку работы третьего энергоблока на АЭС "Каттеном" продлили на месяц - до 26 марта, а перезапуск второго энергоблока на АЭС "Сиво" отложили более чем на месяц - на 19 февраля.