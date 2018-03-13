Во Франции изъяли имущество дяди Башара Асада стоимостью около 691 млн евро

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду - дяде президента Сирии Башара Асада и его приближенным, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В апреле прошлого года во Франции началось расследование в отношении Р.Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции, а затем на его собственность был наложен арест.

Власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан.

Таможня Франции также конфисковала украшения, автомобили, недвижимость и скаковых лошадей.

Напомним, что Рифат Асад - брат отца Башара Асада - был изгнан из Сирии после попытки государственного переворота в 1983 году.

Две французские общественные организации - Transparence International France и Sherpa - подали против него иск в суд. Объектом для начавшихся судебных тяжб стало французское имущество родственника сирийского лидера. Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов Рифата Асада были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.