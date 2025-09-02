Во Франции инициируют отставку Макрона

Левая партия "Непокорившаяся Франция" планирует на следующий день после голосования о доверии правительству представить в парламент предложение о снятии с поста президента Эмманюэля Макрона.

Как передает Report, об этом в соцсети X заявила лидер парламентской фракции партии Матильда Пано.

"8 сентября мы заставим [премьера Франции Франсуа] Байру уйти. 9 сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики", - отметила она.

Политик напомнила, что Макрон отказался назначить премьер-министром кандидата от левых сил, несмотря на их победу на парламентских выборах 2024 года. По ее словам, такое произошло впервые в истории Пятой республики.