    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Fransa parlamentində Makronun istefası irəli sürüləcək

    Digər ölkələr
    • 02 sentyabr, 2025
    • 08:29
    Fransa parlamentində Makronun istefası irəli sürüləcək

    Fransada "Təslim olmayan Fransa" partiyası hökumətə etimad səsverməsindən sonrakı gün prezident Emmanuel Makronun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması təklifini parlamentə təqdim etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə partiyanın parlament fraksiyasının lideri Matilda Pano "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "8 sentyabrda biz Bayrunun getməsinə məcbur edəcəyik. 9 sentyabrda isə respublika prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması təklifini irəli sürəcəyik", - o qeyd edib.

    Siyasətçi xatırladıb ki, Makron 2024-cü il parlament seçkilərində sol qüvvələrin qələbəsinə baxmayaraq, sol qüvvələrin namizədini baş nazir təyin etməkdən imtina edib. Onun sözlərinə görə, bu, Beşinci Respublika tarixində ilk dəfə baş verib.

    Emmanuel Makron   fransa   istefa  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Во Франции инициируют отставку Макрона
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Unbowed France party to propose Macron's removal on September 9

    Son xəbərlər

    09:15

    "Çelsi"nin futbolçusu Liqa 1 təmsilçisinə transfer olunub

    Futbol
    09:10
    Foto
    Video

    Masazırda fərdi yaşayış evindəki yanğında iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    09:09

    Saatlıda 44 gün öncə elektrik vuraraq yanan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.09.2025)

    Maliyyə
    09:08

    İspaniya La Liqasında yayın ən bahalı beş transferi bəlli olub

    Futbol
    09:06

    "Yelo Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    09:05

    KTM: Ötən ay 94 nəfər zəhərlənib, 4-ü ölüb

    Sağlamlıq
    09:01

    Şəkidə evə maskalı şəxslər basqın edib, saxlanılanlar var

    Hadisə
    09:01

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.09.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti