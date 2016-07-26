Захватившие заложников на севере Франции нейтрализованы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Двое захвативших заложников в церкви на севере Франции нейтрализованы. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили в полиции.

По предварительным данным, один из заложников - священник церкви - убит, еще один заложник ранен.

На место происшествия выехал министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.

***13:00

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Два человека, вооруженные ножами, захватили заложников в церкви городка Сент-Этьен-дю-Рувре на севере Франции, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, в заложниках могли оказаться от четырех до шести человек.