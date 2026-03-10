Во Франции допустили использование стратегических запасов нефти при росте цен

Власти Франции изучают динамику роста цен на топливо в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и допускают возможность использования стратегических запасов в случае чрезмерного роста цен на нефть.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и вопросам покупательной способности Серж Папен в эфире телеканала TF1.

"Может потребоваться рассмотреть возможность разблокирования стратегических запасов. У нас есть три месяца", - сказал министр.

Он отметил, что нынешний кризис сопровождается сильной нестабильностью котировок на бирже. По его словам, рассматривался сценарий с ростом цены на нефть до $115 за баррель, однако, по состоянию на утро вторника, цена упала до $95.

Папен добавил, что власти в связи с жалобами потребителей на рост цен на топливо на заправках начали проверку 500 из 10 тыс. заправочных станций, расположенных на территории страны. К утру 10 марта было проверено более 230, из них "у 6% были зафиксированы нарушения", в частности несоответствие стоимости, декларируемой в интернете, и ценника непосредственно на самой заправке. Министр подчеркнул, что заправщиков не привлекают к ответственности за поднятие цен как таковое, но требуют от них полной прозрачности ценообразования.