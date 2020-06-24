​Во Франции COVID-19 заразились почти 30 тыс. человек

Во Франции за сутки умерли 57 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число летальных исходов достигло 29 720.

Как передает Report со ссылкой на Le Parisien, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

На больницы приходится 19 232 смертей, в медико-социальных учреждениях умерших 10 488.

За последние 24 часа подтверждено 517 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших во Франции достигло 161 267.

В настоящее время 9 491 пациент с коронавирусом находится в больницах.