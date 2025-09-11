Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Во Франции число задержанных на акциях протеста выросло до 675 человек

    • 11 сентября, 2025
    • 11:28
    Во Франции число задержанных на акциях протеста выросло до 675 человек

    Полиция во Франции задержала 675 участников протестов движения "Заблокируем все"

    Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, среди задержанных 280 человек - в Парижском регионе.

    По данным МВД Франции, из 675 задержанных 549 были помещены под стражу.

    Акции протеста во Франции 10 сентября прошли в рамках движения "Заблокируем все", организованного против реформ и экономической политики правительства. Протестующие блокировали дороги, транспортные узлы и проводили демонстрации в крупных городах, включая Париж, Нант, Ренн, Лион и Монпелье. В течение дня в столице и других городах произошли стычки с полицией, которая применяла слезоточивый газ для разгона протестующих.

    Акции прошли на фоне политического кризиса: парламент выразил вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, а президент Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства Себастьена Лекорню - уже пятого за последние два года.

    Fransada etiraz aksiyalarında saxlanılanların sayı 675 nəfərə çatıb
    Over 670 detained in France as citizens protest economic policies

    Лента новостей