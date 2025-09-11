İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Fransada etiraz aksiyalarında saxlanılanların sayı 675 nəfərə çatıb

    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:48
    Fransada etiraz aksiyalarında saxlanılanların sayı 675 nəfərə çatıb

    Fransada "Hər şeyi blokla" hərəkatının keçirdiyi etiraz aksiyalarının 675 iştirakçısı polis tərəfindən saxlanılıb.

    Bu barədə "Report" BFMTV telekanalına istinadən xəbər verir.

    Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, saxlanılanların 549-u həbs edilib.

    Во Франции число задержанных на акциях протеста выросло до 675 человек
    Over 670 detained in France as citizens protest economic policies

