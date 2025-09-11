Fransada etiraz aksiyalarında saxlanılanların sayı 675 nəfərə çatıb
- 11 sentyabr, 2025
- 11:48
Fransada "Hər şeyi blokla" hərəkatının keçirdiyi etiraz aksiyalarının 675 iştirakçısı polis tərəfindən saxlanılıb.
Bu barədə "Report" BFMTV telekanalına istinadən xəbər verir.
Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, saxlanılanların 549-u həbs edilib.
