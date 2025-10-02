Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 14:18
    Во Франции активисты заблокировали дорогу к нефтебазе Лонгвик

    Во Франции около 50 протестующих заблокировали дорогу к нефтебазе Лонгвик в пригороде Дижона.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Отмечается, что активисты из профсоюза Solidaires, CGT, FSU, к которым присоединилось движение "Заблокируем все", препятствуют въезду и выезду грузовиков.

    Участники акции выступили против политики нового премьер-министра страны Себастьяна Лекорню и позиции правительства. Также протестующие осуждают политику освобождения работодателей от взносов и бюджетные сокращения, затрагивающие систему социального обеспечения.

    Ранее глава МВД Брюно Ретайо заявил о том, что принято решение задействовать 76 тыс. полицейских и жандармов для охраны порядка на 250 акциях протеста, которые пройдут по призыву профсоюзов по всей стране.

