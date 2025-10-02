Во Франции активисты заблокировали дорогу к нефтебазе Лонгвик
- 02 октября, 2025
- 14:18
Во Франции около 50 протестующих заблокировали дорогу к нефтебазе Лонгвик в пригороде Дижона.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что активисты из профсоюза Solidaires, CGT, FSU, к которым присоединилось движение "Заблокируем все", препятствуют въезду и выезду грузовиков.
Участники акции выступили против политики нового премьер-министра страны Себастьяна Лекорню и позиции правительства. Также протестующие осуждают политику освобождения работодателей от взносов и бюджетные сокращения, затрагивающие систему социального обеспечения.
Ранее глава МВД Брюно Ретайо заявил о том, что принято решение задействовать 76 тыс. полицейских и жандармов для охраны порядка на 250 акциях протеста, которые пройдут по призыву профсоюзов по всей стране.