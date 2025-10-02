МВД Франции задействует 76 тыс. силовиков для наблюдения за протестами

МВД Франции решило задействовать 76 тыс. полицейских и жандармов для охраны порядка на 250 акциях протеста, которые пройдут по призыву профсоюзов по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил глава МВД Брюно Ретайо.

"Это уже третий день, когда наши силы правопорядка будут по всей стране наблюдать за манифестациями и протестами. Всего планируется около 250 протестных маршей. Мы задействовали немного меньше сил [чем 18 сентября], но тем не менее они насчитывают 76 тыс. полицейских и жандармов, только в Париже будет около 5 тыс. из них", - сказал министр.

Он отметил, что власти готовы к тому, что в ряды участников некоторых акций вольются радикальные элементы, и силы правопорядка намерены обеспечить мирное проведение демонстраций для всех, кто хочет выражать свое мнение без насилия.