Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    МВД Франции задействует 76 тыс. силовиков для наблюдения за протестами

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 12:34
    МВД Франции задействует 76 тыс. силовиков для наблюдения за протестами

    МВД Франции решило задействовать 76 тыс. полицейских и жандармов для охраны порядка на 250 акциях протеста, которые пройдут по призыву профсоюзов по всей стране.

    Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил глава МВД Брюно Ретайо.

    "Это уже третий день, когда наши силы правопорядка будут по всей стране наблюдать за манифестациями и протестами. Всего планируется около 250 протестных маршей. Мы задействовали немного меньше сил [чем 18 сентября], но тем не менее они насчитывают 76 тыс. полицейских и жандармов, только в Париже будет около 5 тыс. из них", - сказал министр.

    Он отметил, что власти готовы к тому, что в ряды участников некоторых акций вольются радикальные элементы, и силы правопорядка намерены обеспечить мирное проведение демонстраций для всех, кто хочет выражать свое мнение без насилия.

    Франция акции протеста полиция Брюно Ретайо МВД
    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Последние новости

    13:07
    Фото

    В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука на III Играх СНГ

    Спорт
    13:04

    Генпрокуратура прокомментировала приговор по делу о насилии в детском доме

    Происшествия
    13:03

    Лидер ЕС поздравил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с историческим мирным соглашением

    Внешняя политика
    12:56

    Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне

    Другие страны
    12:54

    Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительство

    Инфраструктура
    12:54

    В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    12:54

    Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы

    Внешняя политика
    12:54
    Видео

    Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию

    Внешняя политика
    12:50

    Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    Лента новостей