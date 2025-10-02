İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:41
    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Fransa Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) həmkarlar ittifaqlarının çağırışı ilə ölkə boyu keçiriləcək 250 etiraz aksiyasında asayişi qorumaq üçün 76 min polis və jandarm cəlb etməyə qərar verib.

    "Report"un Fransa KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bu barədə daxili işlər naziri Bruno Retayo bəyan edib.

    "Bu, asayiş qüvvələrimizin ölkə boyu nümayiş və etirazları müşahidə edəcəyi üçüncü gündür. Ümumilikdə 250-yə yaxın etiraz yürüşü planlaşdırılır. Biz (18 sentyabrla müqayisədə) bir qədər az qüvvə cəlb etmişik, lakin buna baxmayaraq, onların sayı 76 min polis və jandarma çatır, təkcə Parisdə onlardan təxminən 5 min nəfər olacaq", - deyə nazir bildirib.

    O qeyd edib ki, hakimiyyət bəzi aksiyaların sıralarına radikal elementlərin qoşulmasına hazırdır və asayiş qüvvələri öz fikrini zorakılıq olmadan ifadə etmək istəyən hər kəs üçün nümayişlərin dinc keçirilməsini təmin etmək niyyətindədir.

    Fransa polis Etiraz aksiyaları
