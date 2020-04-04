Во Франции 600 военнослужащих заразились COVID-19

Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

В пятницу глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что число умерших от коронавируса в республике превысило 6,5 тысяч человек, общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 64 338."Примерно 600 наших военных заразились COVID-19. Это соответствует масштабу, ведь он изменяется. Мы внимательно следим за ситуацией и соответствующим образом приспосабливаем боевые порядки. Я хочу уточнить, что состояние нашей боевой готовности затронуто не было", - заявила министр. Ее слова приводит газета Progres.ВС Франции, который работал в службе строительства оборонной инфраструктуры. Также коронавирусом заразились четверо военнослужащих, которые принимали участие в операции "Бархан" в Сахеле.