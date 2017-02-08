Во Франции 24 человек задержаны по подозрению в причастности к беспорядкам

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В парижском пригороде Ольне-су-Буа задержаны 24 человека, которых подозревают в причастности к беспорядкам.

Как передает Report, AFP со ссылкой на источники в полиции сообщило о попытках поджога двух ресторанов, о поджоге десятка машин и мусорных баков.

Беспорядки начались в понедельник, 6 февраля, в пригороде, где 2 февраля в ходе жестокого задержания полицией 22-летний юноша получил ранения. Пострадавший подвергся групповому изнасилованию с помощью полицейской дубинки.

Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Одному полицейскому предъявлено обвинение в изнасиловании. Все четверо правоохранителей отстранены от должностей.

Получивший ранения юноша до сих пор находится в больнице. Врачи установили, что он в течение двух месяцев не сможет работать.