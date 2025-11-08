Во Флориде при наезде автомобиля погибли четверо, пострадали 11 человек

В Тампе в американском штате Флорида при наезде автомобиля на пешеходов погибли не менее четырех человек, еще 11 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные местной полиции.

Согласно информации, водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в здание.

"Трое пострадавших скончались на месте, а четвертый - в больнице. Один пострадавший находится в критическом состоянии, а еще восемь - в стабильном, они проходят лечение в других больницах", - сообщили в полиции.

Уточняется, что еще двоим была оказана помощь на месте в связи с незначительными травмами.

По данным полиции, 22-летний водитель автомобиля Сайлас Сэмпсон был задержан на месте аварии. Сообщается, что он ранее был замечен во время уличных гонок в Тампе.