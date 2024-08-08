Во Флориде из-за урагана "Дебби" погибли шесть человек

Шесть человек погибли из-за обрушившегося на штат Флорида урагана "Дебби".

Шесть человек погибли из-за обрушившегося на штат Флорида урагана "Дебби".

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, пять человек погибли в результате ДТП и из-за упавших деревьев, еще один погибший мужчина был найден после частичного затопления его парусной лодки.

Телекомпания со ссылкой на чиновников сообщает, что полностью оценить ущерб, нанесенный ураганом, получится только в течение двух недель, после того, как упадет уровень воды в реках.

Более 158 тыс. человек остались без электричества во Флориде и штате Джорджия. Губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение в 61 округе.