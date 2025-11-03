ВМС Украины поразили буровую установкку "Сиваш"

Военно-морские силы Украины атаковали солдат российского элитного спецподразделения, которые находились на буровой установке "Сиваш".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, информацию об этом распространили ВМС страны.

По их данным, в результате удара были уничтожены технические средства разведки и наблюдения российской армии и расчет противотанкового ракетного комплекса.