ВМС Украины поразили буровую установкку "Сиваш"
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 19:18
Военно-морские силы Украины атаковали солдат российского элитного спецподразделения, которые находились на буровой установке "Сиваш".
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, информацию об этом распространили ВМС страны.
По их данным, в результате удара были уничтожены технические средства разведки и наблюдения российской армии и расчет противотанкового ракетного комплекса.
