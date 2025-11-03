İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sivaş" qazma qurğusunu vurub

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 19:41
    Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri Sivaş qazma qurğusunu vurub

    Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sivaş" qazma qurğusunda yerləşən Rusiya elit xüsusi təyinatlı dəstəsinin əsgərlərinə hücum edib.

    "Report" "RBC-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri yayıb.

    Məlumata görə, zərbə nəticəsində Rusiya ordusunun kəşfiyyat və müşahidə vasitələri məhv edilib.

    Rusiya Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri
    Video
    ВМС Украины поразили буровую установкку "Сиваш"

    Son xəbərlər

    19:56

    Nepalda qar uçqunu nəticəsində həlak olan alpinistlərin sayı yeddi nəfərə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:52

    "Beşiktaş"dan ayrılan futbolçu "Arsenal"ın məşqlərinə qatılır

    Futbol
    19:51

    "Amazon" və "OpenAI" 38 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıblar

    İKT
    19:50
    Foto

    Azərbaycan və Rumıniya media sahəsində birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi barədə razılığa gəlib

    Media
    19:45

    Ərdoğan: Türkiyə ordusunun istifadəsinə daha 250 "Altay" tankını verməyi planlaşdırırıq

    Region
    19:41
    Video

    Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sivaş" qazma qurğusunu vurub

    Digər ölkələr
    19:26

    Fidan: Türkiyə Yaxın Şərqdə sülhə nail olmaq üçün bütün səylərini göstərəcək

    Digər
    19:19

    Aİ Çinlə ixrac məhdudiyyətlərini müzakirə edir və əks tədbirləri nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    19:09

    Noyabrın 4-də Brüsseldə Avrointeqrasiya üzrə sammit keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti