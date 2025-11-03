Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sivaş" qazma qurğusunu vurub
- 03 noyabr, 2025
- 19:41
Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sivaş" qazma qurğusunda yerləşən Rusiya elit xüsusi təyinatlı dəstəsinin əsgərlərinə hücum edib.
"Report" "RBC-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri yayıb.
Məlumata görə, zərbə nəticəsində Rusiya ordusunun kəşfiyyat və müşahidə vasitələri məhv edilib.
