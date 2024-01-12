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ВМС Индии выделили до 10 кораблей для предотвращения атак на суда в Аравийском море

ВМС Индии выделили до 10 кораблей для предотвращения атак на суда в Аравийском море Военно-морские силы Индии привлекли к мониторингу ситуации в области безопасности в Аравийском море и Аденском заливе от 6 до 10 крупных кораблей.
Другие страны
12 января 2024 г. 11:09
ВМС Индии выделили до 10 кораблей для предотвращения атак на суда в Аравийском море

Военно-морские силы Индии привлекли к мониторингу ситуации в области безопасности в Аравийском море и Аденском заливе от 6 до 10 крупных кораблей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANI.

"От 6 до 10 крупных боевых кораблей ВМС Индии, включая эсминцы, фрегаты и патрульные корабли, развернуты в Аравийском море и Аденском заливе с особым вниманием к территории вблизи побережья Сомали для предотвращения пиратства и атак беспилотников на торговые суда", - приводит агентство информацию источника.

"Индийские военные корабли следят за ситуацией, чтобы предотвратить любые инциденты на море", - указано в сообщении.

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Версия на английском языке Indian Navy ramps up its presence in Arabian Sea after hijacking incident, sends 10 warships with marine commandos
Версия на азербайджанском языке Hindistan Ərəbistan dənizində hücumların qarşısını almaq üçün 10-a yaxın gəmi ayırıb

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