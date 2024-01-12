ВМС Индии выделили до 10 кораблей для предотвращения атак на суда в Аравийском море

Военно-морские силы Индии привлекли к мониторингу ситуации в области безопасности в Аравийском море и Аденском заливе от 6 до 10 крупных кораблей.

Военно-морские силы Индии привлекли к мониторингу ситуации в области безопасности в Аравийском море и Аденском заливе от 6 до 10 крупных кораблей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANI.

"От 6 до 10 крупных боевых кораблей ВМС Индии, включая эсминцы, фрегаты и патрульные корабли, развернуты в Аравийском море и Аденском заливе с особым вниманием к территории вблизи побережья Сомали для предотвращения пиратства и атак беспилотников на торговые суда", - приводит агентство информацию источника.

"Индийские военные корабли следят за ситуацией, чтобы предотвратить любые инциденты на море", - указано в сообщении.