О нас

ВМС Британии: Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена

ВМС Британии: Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена Британское торговое судно подверглось атаке в Красном море, в 40 морских милях к югу от портового города Аль-Муха в Йемене.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 10:13
ВМС Британии: Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена

Британское торговое судно подверглось атаке в Красном море, в 40 морских милях к югу от портового города Аль-Муха в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских сил Великобритании (UKMTO) в соцсети "Х".

Капитан корабля сообщил, что по судну было выпущено две ракеты. Никто из членов экипажа не пострадал, судно направляется в порт.

В UKMTO призвали экипажей других кораблей проявлять осторожность при навигации у берегов Йемена и информировать о любой подозрительной активности.

После обострения конфликта между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi