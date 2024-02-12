ВМС Британии: Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена

Британское торговое судно подверглось атаке в Красном море, в 40 морских милях к югу от портового города Аль-Муха в Йемене.

Британское торговое судно подверглось атаке в Красном море, в 40 морских милях к югу от портового города Аль-Муха в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских сил Великобритании (UKMTO) в соцсети "Х".

Капитан корабля сообщил, что по судну было выпущено две ракеты. Никто из членов экипажа не пострадал, судно направляется в порт.

В UKMTO призвали экипажей других кораблей проявлять осторожность при навигации у берегов Йемена и информировать о любой подозрительной активности.

После обострения конфликта между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.