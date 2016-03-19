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    ​Власти Турции: За взрывом может стоять РПК

    Представитель турецких властей: Предварительное расследование указывает, что РПК или её пособники совершили взрыв в Стамбуле

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Рабочая партия Курдистана (РПК) может стоять за субботним взрывом в центре Стамбула, в результате которого погибли 5 человек, около 36 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель турецких властей.

    "Предварительное расследование указывает, что РПК или её пособники совершили взрыв в Стамбуле", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя турецких властей.

    Согласно последней информации, взрыв прогремел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль, погибли пять человек, в том числе террорист-смертник, 36 получили ранения. По данным, среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.

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