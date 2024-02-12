Власти Техаса удвоили усилия по укреплению границы с Мексикой

Власти штата Техас удвоили усилия по укреплению границы с Мексикой, чтобы противодействовать проникновению нелегальных мигрантов из этой страны.

Власти штата Техас удвоили усилия по укреплению границы с Мексикой, чтобы противодействовать проникновению нелегальных мигрантов из этой страны.

Как передает Report об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт.

"Больше [военнослужащих] Национальной гвардии Техаса, а также проволочное ограждение прибывают на границу с Мексикой в Техасе. Мы удваиваем наши усилия по расширению участков [границы], на которых мы запрещаем незаконный въезд в Техас", - написал он в соцсети "X".

Эбботт отметил, что уровень нелегальной миграции в Техасе "снижается, в то время как в Калифорнии и Аризоне он повышается".

Ранее Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой длиной около 4 км вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.