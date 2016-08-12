Власти Тайланда принимают меры по усилению безопасности на туристических объектах

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Власти Таиланда принимают срочные меры по усилению режима безопасности в городах, местах скопления людей, в гостиницах и на территории туристических объектов. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, были перекрыты дороги, ведущие в курортный город Хуахин, где в результате серии взрывов погибли двое и были ранены 28 человек.

В городе проходит масштабная операция по поиску неразорвавшихся взрывных устройств.

Серия взрывов и поджогов произошла в Таиланде в День рождения королевы Сирикит, супруги короля Пхумипхона Адулъядета, который празднуется в стране как национальный День матери.