Власти Судана и оппозиция подписали дорожную карту переговоров

Правительство Судана и возглавляемая Абдель Азизом аль-Хелу Народно-освободительное движение Судана - Север (НОДС-С) подписали в столице Южного Судана Джубе дорожную карту для предстоящих переговоров, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Документ определил три сферы для дальнейших консультаций: политика, меры безопасности и гуманитарные вопросы. Обсуждение между двумя делегациями будет ограничено конфликтом в двух провинциях Судана: Голубом Ниле и Южном Кордофане.

Свои подписи под соглашением поставили возглавляющий правительственную делегацию член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин Каббаши и Амар Амум от НОДС-С.

Нынешняя серия переговоров суданского правительства с группами оппозиции началась в Джубе 14 октября. С тех пор прошло несколько туров консультаций, которые проходили в непростой атмосфере взаимного недоверия.