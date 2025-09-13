Власти США считают, что убийца Кирка действовал в одиночку

Все имеющиеся на данный момент улики указывают на то, что убийца консервативного активиста Чарли Кирка действовал в одиночку.

Как передает Report, об этом заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс в интервью телеканалу Fox News.

"Расследование продолжается. Пока что все имеющиеся улики четко указывают на то, что убийца действовал один", - сказал он.