    Власти США считают, что убийца Кирка действовал в одиночку

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 03:26
    Власти США считают, что убийца Кирка действовал в одиночку

    Все имеющиеся на данный момент улики указывают на то, что убийца консервативного активиста Чарли Кирка действовал в одиночку.

    Как передает Report, об этом заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс в интервью телеканалу Fox News.

    "Расследование продолжается. Пока что все имеющиеся улики четко указывают на то, что убийца действовал один", - сказал он.

