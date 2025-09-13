İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    ABŞ rəsmiləri Kirkin qatilinin təkbaşına hərəkət etdiyini düşünür

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 03:47
    ABŞ rəsmiləri Kirkin qatilinin təkbaşına hərəkət etdiyini düşünür

    İndiyə qədər mövcud olan bütün sübutlar mühafizəkar fəal Çarli Kirkin qatilinin təkbaşına hərəkət etdiyini göstərir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Fox News" telekanalına müsahibəsində Yuta ştatının qubernatoru Spenser Koks bildirib.

    "İstintaq davam edir. İndiyə qədər mövcud olan bütün sübutlar qatilin təkbaşına hərəkət etdiyini açıq şəkildə göstərir", - deyə o bildirib.

    ABŞ qətl
