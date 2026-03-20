Власти США подали иск против Гарвардского университета

Администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Гарвардский университет, подав иск против учебного заведения Лиги плюща с целью взыскать миллиарды долларов за неспособность защитить еврейских и израильских студентов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Гарвард оказался в центре кампании президента, направленной на то, чтобы вынудить крупнейшие американские университеты изменить свою политику. Трамп раскритиковал их за предполагаемые проявления антисемитизма и "радикально левые" идеологии, угрожая приостановить или отозвать федеральное финансирование.

В иске, поданном в федеральный суд Бостона, Министерство юстиции США заявило, что Гарвард продолжает проявлять сознательное безразличие к враждебной атмосфере на территории кампуса и намеренно отказывается применять внутренние правила университета, когда жертвами становятся евреи или израильтяне.

"Это ясно дало понять еврейской и израильской общине Гарварда, что это безразличие не было случайностью; их намеренно исключали и фактически лишали равного доступа к образовательным возможностям", - говорится в исковом заявлении.

Отметим, что ранее, учитывая сложившуюся ситуацию, Гарвардский университет уже объявлял о шагах по борьбе с антисемитизмом в кампусе, включая обновление дисциплинарных процедур и расширение программ обучения.