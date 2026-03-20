    Власти США подали иск против Гарвардского университета

    Власти США подали иск против Гарвардского университета

    Администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Гарвардский университет, подав иск против учебного заведения Лиги плюща с целью взыскать миллиарды долларов за неспособность защитить еврейских и израильских студентов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Отмечается, что Гарвард оказался в центре кампании президента, направленной на то, чтобы вынудить крупнейшие американские университеты изменить свою политику. Трамп раскритиковал их за предполагаемые проявления антисемитизма и "радикально левые" идеологии, угрожая приостановить или отозвать федеральное финансирование.

    В иске, поданном в федеральный суд Бостона, Министерство юстиции США заявило, что Гарвард продолжает проявлять сознательное безразличие к враждебной атмосфере на территории кампуса и намеренно отказывается применять внутренние правила университета, когда жертвами становятся евреи или израильтяне.

    "Это ясно дало понять еврейской и израильской общине Гарварда, что это безразличие не было случайностью; их намеренно исключали и фактически лишали равного доступа к образовательным возможностям", - говорится в исковом заявлении.

    Отметим, что ранее, учитывая сложившуюся ситуацию, Гарвардский университет уже объявлял о шагах по борьбе с антисемитизмом в кампусе, включая обновление дисциплинарных процедур и расширение программ обучения.

    Дональд Трамп Соединенные Штаты Гарвардский университет Исковое заявление
    ABŞ hakimiyyəti Harvard Universitetinə qarşı təzyiqi artırır
