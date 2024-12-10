Власти Сирии проведут перепись населения и одобрят новую Конституцию

Новая администрация Сирии после переходного процесса объявит "дорожную карту", которая подразумевает проведение переписи населения, одобрение новой Конституции и проведение свободных выборов.

Новая администрация Сирии после переходного процесса объявит "дорожную карту", которая подразумевает проведение переписи населения, одобрение новой Конституции и проведение свободных выборов.

Как передает Report, об этом пишет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

"Теперь настало время строительства новой Сирии. После создания временной администрации будет объявлена "дорожная карта". Будет организован процесс создания новой конституции, переписи населения и свободных выборов", - пишет издание.

Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.