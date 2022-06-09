Власти Шанхая вводят локдаун в городском районе Миньхан из-за COVID-19

Власти Шанхая закрывают на локдаун городской район Миньхан с 11 июня для проведения массового тестирования населения на COVID.

Власти Шанхая закрывают на локдаун городской район Миньхан с 11 июня для проведения массового тестирования населения на COVID.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте городской администрации в мессенджере WeChat.

Более 2 млн человек с субботы опять окажутся на бессрочном домашнем карантине лишь спустя 11 дней после того, как закончился двухмесячный локдаун во всем городе. Снять локдаун власти обещают тогда, когда завершится процесс тестирования. Сроки при этом не называются. Массовое тестирование пройдет 11-12 июня также в районе Сунцзян, однако локдаун вводится не будет.

Власти объясняют необходимость локдауна в Миньхане стремлением закрепить достигнутые результаты в борьбе с распространением инфекции. Последнюю неделю отдельные жилые комплексы по всему городу закрывались на карантин для проведения тестов, при выявлении COVID вводился домашний карантин на две недели.

В мегаполисе с населением порядка 25 млн человек в настоящее время уже возобновлена работа общественного транспорта, торговых центров и объектов общепита. Однако посещение общественных мест возможно только при наличии отрицательного теста на COVID, сделанного не менее чем за 72 часа.