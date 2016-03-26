Власти призвали жителей Брюсселя отказаться от марша против терроризма

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Глава МВД Бельгии Ян Ямбон и бургомистр Брюсселя Иван Майор обратились к населению с призывом отказаться от участия в марше солидарности против терроризма и в поддержку жертв терактов 22 марта, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Учитывая потребность в полицейских на местах и приоритет, отдаваемый расследованию, мы хотим призвать не проводить манифестацию завтра (в воскресенье)", - заявили Ямбон и Майор на пресс-конференции в кризисном центре.

При этом чиновники заверили, что разделяют чувства горожан, но хотят, чтобы манифестация была перенесена на несколько недель.

Ранее в субботу организаторы "марша против страха", запланированного на воскресенье, объявили о решении начать сбор манифестантов в 14:00 (16:00 по Москве) в районе исторической биржи Брюсселя, где возник неформальный мемориал жертвам терактов 22 марта. Полиция уже объявила, что на площади Биржи будет проводиться досмотр участников марша. Их просят приходить без сумок и рюкзаков.

Более 5,8 тыс. человек заявили через Facebook о своем участии в манифестации 27 марта.