Власти Нигерии опровергли сообщения о якобы планировавшемся перевороте

Власти Нигерии назвали ложными сообщения в СМИ об аресте ряда офицеров якобы по обвинению в подготовке военного переворота.

Как передает Report, об этом сообщил штаб обороны (DHQ) страны в соцсети Х.

Ранее портал Sahara Reporters сообщил, что главной причиной отмены парада в честь 65-летнего юбилея независимости Нигерии стали аресты офицеров из отдела советника по вопросам внутренней безопасности (ONSA), они якобы планировали государственный переворот.

"Внимание штаба обороны привлек ложный и вводящий в заблуждение доклад онлайн СМИ, в нем утверждается, что отмена празднеств по случаю 65-летнего юбилея независимости Нигерии была связана с предполагаемой попыткой военного переворота. Новость также включила в себя ложные ссылки на недавний пресс-релиз штаба обороны, в котором говорится об аресте 16 офицеров, находящихся под следствием за профессиональные преступления", - говорится в сообщении.

В феврале вооруженные силы Нигерии опровергли сообщение о подготовке в стране государственного переворота, о котором также сообщил портал Sahara Reporters.