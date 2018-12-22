Власти Йемена поприветствовали принятие новой резолюции СБ ООН

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Признанные международным сообществом официальные йеменские власти поприветствовали одобренную в пятницу Советом Безопасности ООН резолюцию по Йемену.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Как указывает Asharq Al-Awsat, законные власти Йемена приветствуют принятие Советом Безопасности ООН новой резолюции 2451 по Йемену. Йеменское правительство указало, что оно "привержено политическим методам урегулирования ситуации в стране".

Ранее СБ ООН единогласно принял британскую резолюцию по размещению дополнительных сил организации в Йемене для контроля за прекращением огня в Ходейде.