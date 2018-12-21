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    Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Йемену

    Совбез ООН одобрил единогласно после консультаций в пятницу резолюцию по Йемену

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН одобрил единогласно после консультаций в пятницу резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня в городе Ходейда.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил после голосования председатель СБ постпред Кот-д’Ивуара.

    Резолюция принята единогласно.

    Основными параметрами документа является поддержка прекращения огня в порту и окрестностях Ходейды, а также направление в этот район на 30 дней наблюдателей ООН.

    Ранее генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что ситуация в Йемене в 2019 году ухудшится.

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