Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Йемену

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН одобрил единогласно после консультаций в пятницу резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня в городе Ходейда.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил после голосования председатель СБ постпред Кот-д’Ивуара.Резолюция принята единогласно.
Основными параметрами документа является поддержка прекращения огня в порту и окрестностях Ходейды, а также направление в этот район на 30 дней наблюдателей ООН.
Ранее генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что ситуация в Йемене в 2019 году ухудшится.
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