Власти Гаити требуют от Франции выплаты репараций

Власти Франции обязаны выплатить Гаити репарации за огромную сумму, которую карибское государство было вынуждено уплатить в XIX веке для получения своей независимости.

Власти Франции обязаны выплатить Гаити репарации за огромную сумму, которую карибское государство было вынуждено уплатить в XIX веке для получения своей независимости.

Как сообщает Report, об этом председатель президентского совета переходного периода Гаити Эдгар Леблан заявил, выступая на неделе высокого уровня в рамках 79-оей Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Леблан напомнил, что Гаити - единственная страна, которая заплатила за свою независимость, несмотря на то, что она была завоевана огнем и кровью: "Этот долг был формой наказания за смелость освободиться от оков рабства и возвести гаитянский народ в достоинство человека".

"Здесь, на этой 79-й сессии Генеральной Ассамблеи, Гаити через меня не просто требует возмещения ущерба, а ставит принципиальный вопрос об имманентной справедливости. Мой подход решительно настроен, структурирован и хорошо документирован. Национальный комитет по реституции и репарациям в сотрудничестве с Комиссией КАРИКОМ по репарациям уже проделал исчерпывающую работу по этому вопросу. Призываем к признанию морального и исторического долга и осуществлению справедливого и соответствующего возмещения, которое позволит нашему народу освободиться от невидимых оков этого несправедливого прошлого", - заявил он.