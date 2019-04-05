Власти Гаити обратились к ООН за посредничеством в урегулировании политического кризиса

Руководство Республики Гаити хочет привлечь Организацию Объединенных Наций (ООН) в качестве посредника в урегулировании сложной политической обстановки в стране, где оппозиция активно требует отставки президента Жовенеля Моиза. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщает новостной портал Haiti Libre.

"Национальный комитет по содействию диалогу обратился к ООН с просьбой об оказании технической помощи экспертов организации по этому вопросу, - приводит портал слова главы МИД республики Бощи Эдмона. - Президент Моиз прекрасно понимает, что ни одна политическая партия не может самостоятельно преодолеть стоящие перед страной вызовы и продолжает повторять свой призыв к конструктивному и инклюзивному диалогу. Восстановление стабильности требует ответственного подхода всех гаитян".

Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в республике начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране.

14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.