Власти Флориды закрыли дом престарелых, где погибли 8 человек

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор штата Флорида Рик Скотт заявил о прекращении работы дома престарелых в городе Холливуд, где погибли восемь человек.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении губернатора штата.

«После гибели восьми человек в Центре реабилитации для престарелых в городе Холливуд губернатор Рик Скотт поручил Агентству по вопросам управления здравоохранением во Флориде (AHCA) прекратить работу учреждения», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что администрация заведения несла ответственность за жизнь пожилых людей, но не смогла обеспечить их безопасность.

В настоящее время в отношении руководства дома престарелых ведется уголовное расследование.