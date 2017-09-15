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    Власти Флориды закрыли дом престарелых, где погибли 8 человек

    В настоящее время в отношении руководства дома престарелых ведется уголовное расследование

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор штата Флорида Рик Скотт заявил о прекращении работы дома престарелых в городе Холливуд, где погибли восемь человек.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении губернатора штата.

    «После гибели восьми человек в Центре реабилитации для престарелых в городе Холливуд губернатор Рик Скотт поручил Агентству по вопросам управления здравоохранением во Флориде (AHCA) прекратить работу учреждения», — говорится в заявлении.

    В документе также отмечается, что администрация заведения несла ответственность за жизнь пожилых людей, но не смогла обеспечить их безопасность.

    В настоящее время в отношении руководства дома престарелых ведется уголовное расследование.

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