    Власти ДР Конго и повстанцы договорились облегчить доступ гуманитарных конвоев

    Представители правительства Демократической Республики Конго и коалиции повстанцев Alliance Fleuve Congo продвинулись в согласовании протокола, касающегося гуманитарного доступа, судебной защиты, контроля за соблюдением режима прекращения огня, а также освобождения заключенных.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Cообщается, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи, прошедшей на этой неделе в Швейцарии.

    Согласно совместному заявлению сторон, участники переговоров обязались воздерживаться от нападений на гражданское население и содействовать беспрепятственному передвижению гуманитарного персонала и колонн с помощью.

    Отмечается, что обсуждение указанных мер стало частью продолжающихся усилий по снижению напряженности и созданию условий для дальнейшего урегулирования ситуации.

    Konqo hakimiyyəti və üsyançılar humanitar karvanlarla bağlı razılığa gəliblər

    Последние новости

    12:11

    Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу

    Kультурная политика
    11:47

    Бирол: Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливу

    В регионе
    11:32

    В ДТП в Масаллы погиб человек

    Происшествия
    11:23

    В Баку усилился ветер, в ряде районов страны наблюдается туман

    Экология
    11:07

    Число погибших при взрыве на электростанции в Индии достигло 24

    Другие страны
    11:02

    Мухтар Бабаев встретился с председателем COP31

    Экология
    10:56
    Фото

    Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финала

    Индивидуальные
    10:47

    ГЭЦ Азербайджана проведет I этап экзамена на сертификат бухгалтера

    Наука и образование
    10:41

    При ударе дрона по автомобилю в Херсоне один человек погиб, двое ранены

    Другие страны
    Лента новостей