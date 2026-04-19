Власти ДР Конго и повстанцы договорились облегчить доступ гуманитарных конвоев

Представители правительства Демократической Республики Конго и коалиции повстанцев Alliance Fleuve Congo продвинулись в согласовании протокола, касающегося гуманитарного доступа, судебной защиты, контроля за соблюдением режима прекращения огня, а также освобождения заключенных.

Cообщается, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи, прошедшей на этой неделе в Швейцарии.

Согласно совместному заявлению сторон, участники переговоров обязались воздерживаться от нападений на гражданское население и содействовать беспрепятственному передвижению гуманитарного персонала и колонн с помощью.

Отмечается, что обсуждение указанных мер стало частью продолжающихся усилий по снижению напряженности и созданию условий для дальнейшего урегулирования ситуации.