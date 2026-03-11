Власти Бахрейна перебазировали часть самолетов из столичного аэропорта

Национальная авиакомпания Gulf Air перевела значительную часть своего воздушного флота из международного аэропорта Бахрейна из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерство транспорта и телекоммуникаций королевства.

"Ряд самолетов Gulf Air, а также несколько грузовых самолетов были передислоцированы без пассажиров в рамках утвержденных оперативных мероприятий. Этот шаг направлен на повышение эксплуатационной готовности парка и обеспечение бесперебойности воздушных операций. Ограниченные рейсы по репатриации могут выполняться из альтернативных аэропортов, если позволят условия, поскольку власти продолжают следить за развитием событий", - сказано в сообщении.

10 марта авиакомпания перевела около 10 самолетов в более безопасные места во время кратковременного открытия регионального воздушного пространства. Большинство самолетов были отправлены в аэропорты Саудовской Аравии.