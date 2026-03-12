Власти Австралии временно смягчают требования к качеству поставляемого топлива

Австралия временно смягчит требования к качеству топлива, чтобы увеличить объемы поставок на внутренний рынок.

Как передает Report со ссылкой на австралийские СМИ, об этом заявил министр энергетики страны Крис Боуэн.

По его словам, в течение ближайших 60 дней в стране будет разрешена продажа бензина с более высоким уровнем содержания серы. Эта мера направлена на предотвращение возможного дефицита топлива.

Ожидается, что благодаря изменениям объем внутреннего предложения бензина увеличится примерно на 100 миллионов литров ежемесячно, прежде всего для регионов, где фиксируется нехватка топлива.

"Хотя потребление топлива в Австралии не изменилось, это поможет снизить нагрузку на цепочки распределения, которые испытывают давление из-за повышенного спроса", - отметил министр.