​Власти Австралии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране

Власти штата Западная Австралия сообщили в воскресенье о первой смерти от болезни, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19) в стране.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, выступление главы здравоохранительного ведомства штата приводит телерадиокорпорация ABC.

По ее информации, первой жертвой вируса в Австралии стал 79-летний мужчина, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess. Его супруга также заразилась COVID-19, находясь на лайнере. Ее состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что на территории Австралии были зарегистрированы 25 пациентов с COVID-19. 15 из них полностью выздоровели. Девять человек из числа эвакуированных с борта Diamond Princess проходят лечение в клиниках Дарвина.