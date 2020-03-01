 Наверх

Власти Австралии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране

​Власти Австралии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране

Власти штата Западная Австралия сообщили в воскресенье о первой смерти от болезни, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19) в стране.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, выступление главы здравоохранительного ведомства штата приводит телерадиокорпорация ABC.

По ее информации, первой жертвой вируса в Австралии стал 79-летний мужчина, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess. Его супруга также заразилась COVID-19, находясь на лайнере. Ее состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что на территории Австралии были зарегистрированы 25 пациентов с COVID-19. 15 из них полностью выздоровели. Девять человек из числа эвакуированных с борта Diamond Princess проходят лечение в клиниках Дарвина. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!